Une proposition de loi pour mieux piloter le budget de l'Etat avant l'été

Le rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale, Laurent Saint-Martin (LREM), souhaite que soit examinée au Palais Bourbon avant l'été une proposition de loi pour améliorer le pilotage de long terme du budget de l'Etat et le rendre "plus transparent", a-t-il souligné mercredi.

"Nous souhaitons pouvoir aboutir avant l'été pour l'Assemblée nationale et avant la fin de l'année pour le Sénat", a déclaré le député du Val-de-Marne, devant l'Association des journalistes parlementaires (AJP).

Cette proposition de loi organique "relative à la modernisation de la gestion des finances publiques" est élaborée avec le président de la commission des Finances, Eric Woerth (LR). Elle pourrait être déposée début mai à l'Assemblée nationale.

Très technique de prime abord, son objet comme ses buts sont très "politiques", reconnaît M. Saint-Martin, "car derrière c'est la bonne façon de parvenir à une trajectoire d'assainissement des finances publiques" marquées par un déficit chronique encore davantage creusé par la pandémie.

L'objectif serait "d'instaurer l'équivalent d'une règle d'or, à voir si on doit la rendre contraignante ou pas, avec une règle de dépenses en milliards d'euros" et non en pourcentage du PIB comme actuellement.

"La crise que nous vivons appelle des modifications dans notre constitution financière", a exposé Laurent Saint-Martin, par ailleurs candidat LREM à la présidence de la région Ile-de-France. Cette proposition de loi permettra "un meilleur pilotage des finances publiques et surtout un meilleur contrôle du parlement".

La réforme souhaitée par les deux députés prévoit "plus de transparence dans les trajectoires (budgétaires) et donc plus de pluriannualité". Le projet de loi de finances, voté chaque automne pour la seule année suivante, pourrait ainsi préciser la trajectoire attendue pour les exercices suivants.

Mercredi, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire s'est d'ailleurs dit favorable à une "règle constitutionnelle" sur les dépenses, allant jusqu'à suggérer "un vote en début de quinquennat de l'ensemble des dépenses que l'on va engager sur cinq ans".

Un rapport remis en mars par la commission d'experts présidée par Jean Arthuis préconisait aussi l'instauration d'une norme de dépense pluriannuelle, en début de législature.

MM. Saint-Martin et Woerth veulent également inscrire dans le marbre de la loi "un débat annuel sur la dette publique" et les conditions de son financement avant l'examen de chaque loi de finances.

Pour border juridiquement ce qui pourrait constituer un petit big bang dans l'organisation du budget, les deux députés demandent l'avis du Conseil d'Etat qui normalement ne se prononce pas en amont sur les textes émanant du Parlement.