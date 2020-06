Une proposition de loi LREM pour généraliser la participation aux bénéfices à toutes les entreprises

La participation, qui permet de redistribuer aux salariés une partie des bénéfices, est aujourd'hui obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés dégageant un bénéfice suffisant.

La députée LREM Olivia Gregoire à l'Assemblée, en octobre 2019. ( AFP / PHILIPPE LOPEZ )

Les salariés des 140.000 petites et moyennes entreprises françaises pourront-ils bientôt bénéficier d'une participation aux bénéfices de leur société ? Les députées LREM Olivia Grégoire et Cendra Motin ont annoncé vendredi leur intention de déposer une proposition de loi pour généraliser la participation aux bénéfices à l'ensemble des entreprises, y voyant "une arme décisive" dans le contexte actuel. Le texte devrait être déposé la semaine prochaine, une partie pourrait être intégrée via des amendements au projet de budget à l'automne.

La participation, qui permet de redistribuer aux salariés une partie des bénéfices, est aujourd'hui obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés dégageant un bénéfice suffisant. La proposition de loi des élues LREM, membres de la commission des Finances de l'Assemblée, entend la généraliser "à l'ensemble des salariés" quelle que soit la taille de l'entreprise, a indiqué à l'AFP Cendra Motin, confirmant une information du Parisien .

Associer les salariés au "futur de l'entreprise"

D'abord facultatif, le dispositif de participation lancé par le général De Gaulle, est un mécanisme d'épargne salariale devenu "obligatoire dans les entreprises de plus de 100 salariés en 1969, dans les entreprises de plus de 50 salariés en 1990", rappellent les élues dans l'exposé des motifs de leur proposition de loi. Aujourd'hui, "la crise économique et sociale rend nécessaire de parachever le projet gaulliste en faisant de la participation le régime de droit pour tous les salariés", poursuit le texte, consulté par l'AFP, qui voit dans cet outil "une arme décisive", notamment car les salariés sont associés au "futur de l'entreprise".

"Tant que la participation restera facultative pour les 140.000 petites et moyennes entreprises, c'est en effet près du quart des salariés de notre pays qui en demeurera potentiellement privé ", ajoutent les élues, soulignant notamment qu'"à l'ère des start-ups, la taille de l'entreprise n'est plus du tout une condition de la croissance de ses bénéfices". La proposition vise également à "simplifier la participation et moderniser" sa formule de calcul qui "n'a pas bougé depuis De Gaulle", ainsi qu'à simplifier les démarches au niveau administratif, selon Mme Motin.

Selon des données du ministère du Travail publiées l'été dernier, 5 millions de personnes ont bénéficié de la participation en 2017 . C'est autant que l'intéressement qui consiste à verser une prime liée à la performance de l'entreprise, le plan d'épargne entreprise restant le dispositif d'épargne salariale le plus répandu.