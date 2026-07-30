Une procédure lancée contre le Barça après une plainte de l'Atlético
Coup de pression sur les Culés . Sur tous les fronts pour convaincre l’Atlético de Madrid de lâcher Julián Alvarez, le Barca pourrait se faire sanctionner par la Fédération espagnole de football .
Le motif ? Une plainte déposée par les Colchoneros à la RFEF pour dénoncer les méthodes du club catalan pour attirer Julián Alvarez, jugées trop agressives par le club madrilène. Comme partagé par l’agence espagnole EFE, la fédé espagnole a bien lancé une procédure disciplinaire.…
ABS pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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