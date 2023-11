information fournie par So Foot • 24/11/2023 à 20:29

Une procédure disciplinaire contre le Brésil et l’Argentine

Gianni n’a pas aimé le spectacle de Rio.

Le choc entre le Brésil et l’Argentine, prévu dans la nuit de mardi à mercredi au Maracana, a démarré avec trente minutes de retard, suite à des affrontements entre supporters des deux camps au sein de l’enceinte, et l’intervention des champions du monde pour calmer tout cela. Ce vendredi, la FIFA a annoncé l’ouverture d’une procédure disciplinaire contre les fédérations brésilienne (CBF) et argentine (AFA).…

AHD pour SOFOOT.com