Une procédure de destitution contre le ministre américain de la Défense lancée au Congrès

Le ministre américain de la Défense, Pete Hegseth, s'exprime lors d'une réunion de l'Asean, à Cebu (Philippines), le 28 octobre 2026 ( POOL / Jam STA ROSA )

Une procédure de mise en accusation du ministre américain de la Défense, Pete Hegseth, a été lancée lundi au Congrès par un député républicain, qui dénonce notamment la guerre en Iran et la manière dont ce ministre de Donald Trump l'a menée.

"Le ministre Hegseth a agi d'une manière contraire à la confiance placée en lui en tant que ministre de la Défense (...), au grand préjudice de la cause du droit et de la justice, et au détriment manifeste du peuple des États-Unis d'Amérique", a déclaré le député Thomas Massie, fréquent critique du président républicain, en annonçant depuis l'hémicycle lancer cette procédure d'"impeachment", qui a toutefois peu de chances d'aboutir à une destitution.

Dans sa résolution, l'élu du Kentucky accuse le ministre d'avoir enfreint la loi en menant la guerre contre l'Iran sans avoir obtenu l'autorisation du Congrès. Il l'accuse en outre d'avoir "ignoré les lois qui minimisent le nombre de victimes civiles", soulignant particulièrement le bombardement d'une école primaire à Minab, dans le sud de l'Iran, qui avait coûté la vie à 120 enfants dans les premières heures du conflit.

Pete Hegseth est également pointé du doigt pour des "exécutions extrajudiciaires". Sous sa direction, l'armée américaine a mené des frappes contre des bateaux de narcotrafiquants dans les Caraïbes et le Pacifique, une campagne particulièrement critiquée sur le plan du droit international.

"Ils nous attaquent nous"

Thomas Massie dénonce aussi "l'enlèvement d'un dirigeant étranger souverain", avec la capture du président vénézuélien Nicolas Maduro en janvier.

Malgré leur large défaite aux élections de mi-mandat la semaine dernière, les républicains disposent de la majorité aux deux chambres du Congrès jusqu'en janvier.

La mise en accusation du chef du Pentagone devrait être soumise à un vote dans la semaine à la Chambre des représentants, où elle pourrait bien être adoptée en raison de l'opposition au ministre de certains députés républicains, ainsi que d'un problème d'absentéisme dans leurs rangs pour les semaines à venir.

Pete Hegseth serait alors formellement "impeached", mais pas encore démis de ses fonctions. Car un procès devant le Sénat suivrait, où un vote à la majorité des deux tiers serait nécessaire pour la destitution.

Un résultat improbable puisque les républicains disposent encore de 53 sénateurs sur 100. Même en janvier, au moment de l'investiture des nouveaux élus, les démocrates auraient besoin qu'une dizaine de sénateurs républicains se joignent à leurs efforts.

Pete Hegseth s'était vigoureusement défendu jeudi.

"Ils m'attaquent moi, ils nous attaquent nous, parce que nous sommes efficaces", avait-il déclaré dans une vidéo, défendant la guerre en Iran comme une action "courageuse et historique."

Le ministre doit tenir mardi matin une rare conférence de presse depuis le Pentagone.

"Incompétent et corrompu"

La semaine dernière, Donald Trump avait renouvelé sa confiance à Pete Hegseth, évoquant son "très bon travail".

Mais un camouflet formel devant le Congrès pourrait forcer la main du président et le pousser à se séparer de son ministre au moment où la pression est plus forte que jamais pour mettre fin à la guerre en Iran.

Si la procédure d'"impeachment" a été lancée par un républicain, les appels à faire rendre des comptes au ministre de la Défense viennent principalement du camp démocrate.

"Pete Hegseth a abusé de son pouvoir, a sapé la sécurité nationale de l'Amérique, et est l'architecte d'une guerre irresponsable et coûteuse en Iran", a accusé le chef des députés démocrates, Hakeem Jeffries, lors d'une conférence de presse lundi.

L'opposition dénonce une série de scandales pour l'ex-présentateur de Fox News propulsé à la tête du Pentagone en 2025.

Récemment, il avait annoncé la diffusion en direct de l'exécution par peloton militaire de l'auteur d'un attentat contre des soldats américains, avant d'être désavoué par Donald Trump.

Au cours de ses premiers mois en fonction, un journaliste avait révélé qu'il avait utilisé une simple conversation de l'application Signal pour informer d'autres responsables de frappes militaires à venir au Yémen, et non des outils sécurisés dédiés à ce genre d'informations ultrasensibles.