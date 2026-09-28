 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Une première depuis 18 ans pour Cristiano Ronaldo avec le Portugal
information fournie par So Foot 28/09/2026 à 00:18
Ajouter Boursorama à vos sources

Une première depuis 18 ans pour Cristiano Ronaldo avec le Portugal

Une première depuis 18 ans pour Cristiano Ronaldo avec le Portugal

Pourtant, les mèches blondes étaient de sortie.

Le Portugal a dû connaître quelques minutes de stupeur aux alentours de 20 heures, ce dimanche soir, lorsque les compositions de Norvège-Portugal sont sorties : Jorge Jesus a osé faire ce que ses prédécesseurs ne faisaient pas (ou très peu), à savoir mettre Cristiano Ronaldo sur la touche . Tout sourire, CR7 est gentiment allé s’asseoir auprès de ses coéquipiers remplaçants sur le banc de l’Ullevaal Stadion. Il ne savait sans doute pas, à ce moment-là, qu’il n’entrerait pas du tout en jeu de la soirée. Ce qui a fait rentrer ce match dans l’histoire, puisque le quintuple lauréat du Ballon d’or n’avait plus été scotché au banc toute une rencontre lors d’un match à enjeu depuis… dix-huit ans . La dernière fois, c’était en juin 2008, en phase de groupes de l’Euro, lors d’une défaite portugaise contre la Suisse (0-2).…

AL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank