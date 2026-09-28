Une première depuis 18 ans pour Cristiano Ronaldo avec le Portugal

Pourtant, les mèches blondes étaient de sortie.

Le Portugal a dû connaître quelques minutes de stupeur aux alentours de 20 heures, ce dimanche soir, lorsque les compositions de Norvège-Portugal sont sorties : Jorge Jesus a osé faire ce que ses prédécesseurs ne faisaient pas (ou très peu), à savoir mettre Cristiano Ronaldo sur la touche . Tout sourire, CR7 est gentiment allé s’asseoir auprès de ses coéquipiers remplaçants sur le banc de l’Ullevaal Stadion. Il ne savait sans doute pas, à ce moment-là, qu’il n’entrerait pas du tout en jeu de la soirée. Ce qui a fait rentrer ce match dans l’histoire, puisque le quintuple lauréat du Ballon d’or n’avait plus été scotché au banc toute une rencontre lors d’un match à enjeu depuis… dix-huit ans . La dernière fois, c’était en juin 2008, en phase de groupes de l’Euro, lors d’une défaite portugaise contre la Suisse (0-2).…

AL pour SOFOOT.com