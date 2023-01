Une première dans l'UE: éolien et solaire ont fourni plus d'électricité que le gaz en 2022

Panneaux photovoltaïques à Moutiers, en Ille-et-Vilaine, le 29 novembre 2022 ( AFP / Damien MEYER )

Les énergies éoliennes et solaires ont fourni pour la première fois en 2022 plus de courant aux pays de l'Union européenne que le gaz naturel, année de bouleversements énergétiques précipités par la guerre en Ukraine, selon un rapport du groupe de réflexion Ember publié mardi.

L'éolien et le solaire ont fourni en 2022 près du quart (22%) de toute l'électricité consommée dans l'Union européenne, bien plus que l'électricité à base de charbon (16%) et dépassant même "pour la première fois le gaz fossile (20%)" utilisé dans la production électrique, selon l'European Electricity Review du groupe de réflexion sur l'énergie.

"L'Europe a évité le pire de la crise énergétique", estime Dave Jones, responsable de l'analyse des données chez Ember cité dans un communiqué. "Les chocs de 2022 n'ont provoqué qu'une légère augmentation de l'énergie au charbon mais une énorme vague de soutien aux énergies renouvelables. Toute crainte d'un rebond du charbon est désormais révolue", affirme l'analyste.

Cette montée en puissance des renouvelables a été tirée par l'énergie solaire dont la production a augmenté de 39 térawattheures (TWh, +24%) par rapport à 2021, un record. A titre de comparaison, les centrales nucléaires de la France ont produit 279 TWh en 2022.

Après l'invasion de l'Ukraine et la fermeture progressive des gazoducs russes, l'Europe a dû importer massivement du gaz naturel liquéfié acheminé par bateau et rallumer des centrales à charbon. Mais sans le solaire et l'éolien, il aurait fallu recourir encore plus au charbon, selon les analystes.

Eoliennes à Campigny, dans l'Eure, le 23 décembre 2022 ( AFP / JOEL SAGET )

Dans le détail, le production d'électricité à base de charbon a augmenté de 7% entre 2021 et 2022 (+28 TWh), mais le recours aux centrales à charbon a en fait décliné dans les quatre derniers mois de l'année. La forte baisse de la demande européenne en électricité (-7,9%) au dernier trimestre, comparé à l'an dernier, a également beaucoup aidé à se passer du charbon.

Pour Ember, l'électricité des parcs éolien et solaire s'est donc avérée très utile pour surmonter à la fois la crise gazière et la crise électrique qui a touché l'Europe au même moment, en raison de l'arrêt de nombreux réacteurs nucléaires français et d'une sécheresse qui a fait baisser les niveaux des barrages.

"La croissance record des énergies solaire et éolienne a permis d'amortir le déficit d'énergie nucléaire et de l'hydroélectricité", selon le rapport.