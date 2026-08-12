Une première boutique du Paris FC devrait ouvrir en fin d'année

Le Paris FC découvre ce que c’est d’être un « grand club ». Selon les informations de L’Équipe , le club de la capitale devrait installer sa boutique avenue de Wagram , dans le XVII e arrondissement.

La date d’ouverture connue ?

Après avoir pensé à la rue de Rivoli ou au quartier de l’Opéra , les dirigeants implanteront leur « store » non loin de l’Arc de Triomphe. Si l’on ne connaît pas la date précise d’ouverture, elle devrait avoir lieu en fin d’année .…

AC pour SOFOOT.com