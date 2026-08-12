Une première boutique du Paris FC devrait ouvrir en fin d'année
Le Paris FC découvre ce que c’est d’être un « grand club ». Selon les informations de L’Équipe , le club de la capitale devrait installer sa boutique avenue de Wagram , dans le XVII e arrondissement.
La date d’ouverture connue ?
Après avoir pensé à la rue de Rivoli ou au quartier de l’Opéra , les dirigeants implanteront leur « store » non loin de l’Arc de Triomphe. Si l’on ne connaît pas la date précise d’ouverture, elle devrait avoir lieu en fin d’année .…
AC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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