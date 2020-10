Une première à la maison pour Nancy, Niort s'amuse contre Caen

Toulouse a refilé son totem de la lose à Ajaccio, qui n'a marqué qu'un but dans le jeu depuis le début de la saison. Pendant ce temps, Troyes et Paris ont patienté pour disposer de Rodez et Pau alors qu'Amiens sort la tête de l'eau en s'imposant à domicile contre Grenoble.

AC Ajaccio 0-1 Toulouse

Amiens 1-0 Grenoble

Décimé en défense et amputé de Gabrielsen, le TFC a donné le pouvoir à la jeunesse. Mais le plus jeune onze du soir est rapidement passé à dix, après l'expulsion de Janis Antiste (7). Et si la fougue toulousaine sera sanctionnée de nombreux avertissements, elle n'aura pas permis aux hommes de Patrice Garande de cadrer une frappe en première mi-temps. Côté Ajaccio, il aura aussi fallu attendre la deuxième mi-temps pour attendre la première banderille. Les hommes de Pantaloni n'ont marqué qu'une fois dans le jeu, cette saison. Et à onze contre dix, ils continuent de faire honneur à ce triste record. Alors, Spierings en profite pour transformer un penalty tardif et s'offrir une première de gala. Avant que Kalulu, expulsé, ne ternisse un peu plus la sale soirée d'Ajaccio. Ça se corse pour l'ACA, qui semble avoir récupéré le totem de la lose., comme le nombre de minutes passées par Antiste sur la pelouse de François Coty.