Sur cette photographie diffusée par le Service ukrainien des situations d’urgence, prise et publiée le 20 novembre 2026, des personnes se tiennent parmi les débris sur le site d’une attaque aérienne à Kiev, en pleine invasion russe de l’Ukraine, le 20 novembre 2026 ( UKRAINIAN EMERGENCY SERVICE / Handout )

Au moins onze morts, des ponts touchés à Kiev et des sites énergétiques endommagés : la Russie a pilonné l'Ukraine vendredi avec plusieurs vagues de drones et missiles dont trois sont tombés en Pologne, une "provocation" selon Varsovie.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé que Moscou avait lancé dans la nuit plus de 110 missiles et 400 drones, dans l'une des "attaques les plus massives" depuis le début du conflit.

Au moins sept personnes ont été tuées et dix-sept autres blessées à Kiev tandis que deux autres ont perdu la vie à Lviv, grande ville de l'Ouest, selon les autorités. Parmi les morts à Kiev, deux étaient des employés de la compagnie municipale des eaux, a déclaré l'entreprise.

Plus tard vendredi, une double frappe sur la ville de Kryvyi Rig (centre) a tué un enfant de 7 ans, puis un sauveteur de 20 ans, selon les autorités locales.

Volodymyr Zelensky a dénoncé une tentative de Vladimir Poutine de "compenser son impuissance militaire et diplomatique précisément par ce type de terreur", sa tentative de "redessiner le monde" avec ses homologues chinois et américain lors d’un sommet jeudi en Chine ayant été un "échec".

Des journalistes de l'AFP à Kiev ont entendu plusieurs séries de puissantes explosions et vu des lueurs provoquées par des frappes au-dessus de la place centrale de la capitale.

Trois ponts enjambant le fleuve Dniepr ont été touchés par des missiles, selon le maire Vitali Klitschko.

Missiles russes en Pologne

Des agents des forces de l’ordre ukrainiennes interviennent sur le site d’une frappe aérienne contre la gare ferroviaire de Sknyliv, à Lviv, le 20 novembre 2026, en pleine invasion russe de l’Ukraine. ( AFP / YURIY DYACHYSHYN )

Deux missiles russes et vraisemblablement un drone à réaction sont tombés dans le sud-est de la Pologne frontalier de l'Ukraine, sans faire de blessés, a annoncé le ministre polonais de la Défense, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

Le Premier ministre de ce pays membre de l'Otan et de l'UE, Donald Tusk, a dénoncé une "provocation" russe, qui "pourrait être liée au fait que des exercices (militaires) ont lieu sur le territoire polonais", impliquant des pays alliés de Kiev.

Des agents des forces de l’ordre ukrainiennes inspectent un cratère devant la gare ferroviaire endommagée de Sknyliv après une frappe aérienne sur Lviv, le 20 novembre 2026, dans le contexte de l’invasion russe de l’Ukraine ( AFP / YURIY DYACHYSHYN )

La France a demandé vendredi une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU après les attaques massives de Moscou, Paris dénonçant également une précédente salve jeudi qui a fait un mort et touché des ambassades étrangères à Kiev.

La Russie a intensifié ses frappes contre Kiev ces six derniers mois et beaucoup redoutent que l'hiver approchant soit le plus difficile depuis le début de la guerre.

De nombreux habitants ont passé la nuit dans le métro, considéré comme le meilleur abri antiaérien de la capitale.

Des habitants passent la nuit à l'abri dans le métro de Kiev, avant de nouvelles frappes russes sur la capitale ukrainienne, dans la soirée du 19 novembre 2026 ( AFP / Roman PILIPEY )

Les journalistes de l'AFP ont vu environ 300 personnes installées dans une station de l'ouest de la capitale, certains avec leurs enfants ou leurs animaux domestiques.

À Kharkiv (nord-est), cinq personnes ont été blessées dans une frappe sur un hôpital, selon les services de secours.

Des centrales et des sous-stations électriques ont été endommagées, les perturbations contraignant les centrales nucléaires à baisser leur puissance, a indiqué le ministère de l'Énergie.

Des coupures d'urgence ont été mises en place et de nombreux foyers de Kiev et dix autres régions ont été plongés dans le noir, selon la même source.

La compagnie d'électricité DTEK a indiqué, sans précisions, qu'une centrale thermique avait dû cesser de produire de l'électricité.

Menaces de Poutine

Vladimir Poutine avait averti jeudi que la Russie répliquerait aux récentes frappes ukrainiennes contre le pont de Crimée, promettant des représailles "encore plus douloureuses que ce que le régime de Kiev a infligé au pont".

Image extraite d’une vidéo publiée le 17 novembre 2026 par le Service de sécurité ukrainien montrant des dommages sur le pont de Kertch, reliant la Crimée à la Russie ( UKRAINIAN SECURITY SERVICE / Handout )

Ce pont entre le territoire russe et la Crimée annexée en 2014, d'une haute importance symbolique pour le Kremlin, a été frappé trois fois cette semaine par l'Ukraine.

Les dégâts ont entraîné la coupure de la circulation routière - la principale travée s'étant effondrée dans la mer - et fortement perturbé celle des trains.

Vendredi, le ministère russe de la Défense a annoncé que les forces armées du pays avaient mené des "frappes massives" avec "des armes de précision terrestres, navales et aériennes, ainsi que des drones".

Le ministère a indiqué qu'ont notamment été visés "des entreprises du complexe militaro-industriel ukrainien", des "entrepôts impliqués dans la production et le stockage de missiles de croisière et de drones", des infrastructures énergétiques et de transport à Kiev et dans d'autres régions.