Une plaque commémorative un an après l'assassinat de Mehdi Kessaci, frère du militant anti-narcotrafic

Plaque commémorative dévoilée à Marseille, le 13 novembre 2026, en hommage à Mehdi Kessaci, un an après son assassinat ( AFP / Thibaud MORITZ )

Amine Kessaci, entouré de sa famille et de proches, et le maire de Marseille Benoît Payan ont dévoilé vendredi une plaque en mémoire du jeune frère du militant anti-narcotrafic, dont l'assassinat il y a un an avait choqué la France.

Mehdi Kessaci, 20 ans, a été abattu dans sa voiture par deux hommes à moto, qui ont pu prendre la fuite, alors qu'il stationnait sur le parking d'une pharmacie, juste en face de l'hôtel du département des Bouches-du-Rhône, dans un quartier du nord-est de Marseille.

MM. Payan et Kessaci, qui vit sous protection policière constante, ont déposé une gerbe portant l'inscription "Marseille se souvient", au pied d'une plaque "À la mémoire de Mehdi Kessaci, 20 ans, assassiné en ces lieux le 13 novembre 2025".

La mère et le père du militant et de son jeune frère, ainsi qu'une cinquantaine de proches et élus, ont ensuite déposé des fleurs au pied de la plaque commémorative.

Le visage grave et ému, Amine Kessaci, élu en mars sur la liste de la majorité municipale de gauche et devenu adjoint au maire de Marseille, n'a fait aucune déclaration, pas plus que les autres personnes présentes.

"Il y a un an, Mehdi Kessaci a été assassiné. (...) Aujourd'hui Marseille est debout, unie et entière, aux côtés de toutes les victimes, de leurs proches. Debout pour dire que le narcotrafic tue, vole des vies innocentes et doit être combattu de toutes nos forces", a écrit sur X M. Payan.

L'assassinat de Mehdi Kessaci avait créé une onde de choc en France, le jeune homme n'ayant aucun lien avec le trafic de drogue, milieu dans lequel avait par contre évolué leur demi-frère aîné, Brahim Chabane, assassiné en 2020. Amine Kessaci s'était lancé dans le militantisme en faveur des familles de victimes du trafic notamment après cet assassinat.

La justice avait évoqué après l'assassinat de Mehdi un possible "crime d'intimidation". La piste d'une erreur de cible est aussi évoquée, Amine Kessaci ayant été placé sous protection quelques mois plus tôt en raison de menaces.

Cette commémoration intervient

Le maire de Marseille Benoît Payan (d) et le militant anti-narcotrafic et conseiller municipal Amine Kessaci (c) assistent à une cérémonie à la mémoire du frère cadet de ce dernier, un an après son assassinat, le 13 novembre 2026 à Marseille ( AFP / Thibaud MORITZ )

alors que doit s'achever lundi le procès de l'assassinat de Brahim, tué avec deux autres jeunes hommes sur fond de rivalités dans le trafic de drogue.

L'accusation a requis la perpétuité contre plusieurs des accusés, notamment Amine Oualane, un des chefs présumés de l'organisation criminelle DZ Mafia dont le nom est également une piste dans l'enquête sur l'assassinat de Mehdi Kessaci.