Une pétition contre «le massacre à la tronçonneuse» dans les forêts françaises

« Imiter la nature, hâter son œuvre ». Cette vieille maxime des forestiers a-t-elle été dévoyée par la sylviculture moderne ? Plus de 500 personnes se sont en tout cas rassemblées dimanche pour dénoncer la « coupe rase » d'une parcelle de forêt privée située au cœur du Parc national du Morvan. À l'image de ces photographies aériennes prises au Brésil où l'on voit des portions entières de jungle amazonienne saignées à blanc, les images diffusées par les défenseurs de ce massif de la Nièvre montrent des hectares de forêt ratiboisés, comme si un ouragan avait tout emporté. Seules traces encore visibles de l'œuvre des tronçonneuses : quelques souches d'arbres pluricentenaires dont les racines n'irrigueront plus jamais de tronc ni de feuilles.« Quand on constate cette stratégie de la terre brûlée, on se demande si la devise des forestiers n'est pas devenue ignorer la nature, détruire son œuvre », se désole Sylvain Angerand, coordinateur de l'ONG écologiste Canopée. « Ce qui se passe aujourd'hui dans le Morvan est une alerte pour l'ensemble du territoire car les coupes rases se multiplient depuis une dizaine d'années et entraînent la disparition des forêts naturelles de feuillus (chênes, hêtres...) au profit des monocultures de douglas (une espèce de sapins), ajoute le responsable associatif. Ces pratiques entraînent une transformation des paysages, une dégradation des sols et une érosion de la biodiversité ».Pas de contrôle selon les associationsAux côtés de 27 associations nationales et locales, Canopée a envoyé une pétition signée par 18 000 personnes à la ministre de l'Écologie Élisabeth Borne pour lui demander de faire évoluer le droit forestier. Les ONG se font notamment le porte-voix des élus locaux qui souhaitent être consultés sur les plans de gestion des forêts privées. L'enjeu est de taille car 75 % des forêts en France sont gérées par des propriétaires privés, ...