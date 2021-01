Une pénurie de puces électroniques freine l'industrie automobile

Volkswagen, Ford, Honda, Fiat Chrysler, Toyota ou Nissan sont contraints de ralentir leur activité, voire de fermer des sites, en raison d'une pénurie de semi-conducteurs, largement utilisées dans la construction des véhicules mais aussi très prisées par nombre de secteurs depuis la pandémie de Covid-19.

L'usine Ford de Louisville, dans le Kentucky va fermer pendant une semaine en raison de la pénurie de semi-conducteurs (ici le 27 octobre 2017). ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / BILL PUGLIANO )

La demande pour les appareils électroniques de toutes sortes a explosé depuis le début de la pandémie de Covid-19, entre l'essor du télétravail et des loisirs à la maison. Les fabricants de semi-conducteurs peinent à répondre à la demande mondiale et cela pèse notamment sur l'industrie automobile. Plusieurs constructeurs ont en effet annoncé qu'ils devraient faire tourner certaines de leurs usines au ralenti, en raison de la pénurie de puces électroniques.

Le mois dernier, Volkswagen avait signalé que le manque de semi-conducteurs pourrait le conduire à réduire de près de 100.000 unités au total sa production en Europe, en Amérique du Nord et en Chine au premier trimestre 2021. Et depuis la semaine dernière les déclarations s'enchaînent.

Les Français semblent épargnés

Le patron de Daimler a expliqué à des que son entreprise était également victime de ce manque d'approvisionnement, et qu'elle faisait tout le maximum "pour minimiser les effets sur la production". L'Américain Ford a décidé de fermer, depuis lundi, pendant une semaine son usine de Louisville, dans le Kentucky, où travaillent environ 4.100 salariés. Le groupe a également avancé une période pendant laquelle le site devait tourner au ralenti prévue plus tard dans l'année. Honda et Nissan ont de leur côté indiqué que le bon fonctionnement de certaines de leurs usines japonaises allait être perturbé.

Toyota a pour sa part indiqué que la production de pick-up Tundra dans son usine de San Antonio au Texas était aussi affectée par la pénurie de semi-conducteurs. "Nous sommes encore en train d'évaluer l'impact à long terme mais pour le mois de janvier, nous anticipons une réduction de la production de Tundra de jusqu'à 40%", a indiqué un porte-parole.

Selon le Wall Street Journal , Fiat Chrysler va aussi ralentir la cadence dans une usine de production de Jeep au Mexique et sur un site au Canada à cause de cette même pénurie de puces.

Les constructeurs français semblent épargnés . Renault a ajusté ses plannings mais ne prévoit pas à ce stade de baisse de la production, malgré "une situation qui fluctue chaque jour", indique Les Echos . Son concurrent PSA, n'anticipe pas non plus d'impact sur ses chaînes de montage, rapporte également le quotidien économique.