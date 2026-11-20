Une technicienne compte des cellules au microscope dans un laboratoire Urgo lors de recherches sur la création d'une peau artificielle, à Chenôve, en Côte d'Or, le 16 décembre 2022 ( AFP / ARNAUD FINISTRE )

Plusieurs acteurs publics et privés français, dont le spécialiste du pansement Urgo, ont annoncé vendredi avoir réussi à créer en laboratoire de la peau artificielle conçue pour être "prête à greffer", une expérimentation qui doit encore faire ses preuves en essais cliniques.

"Pour la première fois au monde, on a réussi, en laboratoire, à créer de la peau artificielle prête à greffer", s'enthousiasme auprès de l'AFP Guirec Le Lous, président du groupe Urgo, spécialiste de la cicatrisation.

"Un exploit technologique" réalisé aux côtés de ses partenaires réunis en consortium (le CNRS, Lyon 1 Université, le Centre d'Étude des Cellules souches, l'Établissement français du sang et Dassault Systèmes) qui pourrait, selon lui, ouvrir la voie à "une révolution médicale".

L'ambition, à terme, est de mettre à la disposition des chirurgiens une peau artificielle produite à l'avance, sans prélèvement de cellules du patient, conservée à -150°C et une fois décongelée, disponible immédiatement au bloc opératoire pour des patients qui ont des plaies sévères comme les grands brûlés.

"Après décongélation, ses cellules restent vivantes et fonctionnelles", explique le consortium dans un communiqué.

Actuellement, l'autogreffe est la technique chirurgicale la plus souvent utilisée. Elle consiste à prélever de la peau saine du patient pour ensuite la poser sur des zones brûlées.

Guirec Le Lous, président du groupe Urgo, le 16 décembre 2022 à Chenôve, en Côte d'Or ( AFP / ARNAUD FINISTRE )

La technologie retenue consiste "à partir de cellules universelles pour les entraîner à avoir chacune le rôle qu'on attend d'elles dans une peau, comme dans la vraie vie" puis "d'organiser" ces cellules en trois dimensions pour "reproduire la structure d'une vraie peau", détaille M. Le Lous.

À ce stade, les équipes sont capables de fabriquer à "une centaine d'exemplaires" cette peau, fruit de cinq années de recherche, ajoute-t-il.

"Cette avancée 100% française" prépare la voie à une étude clinique prévue "dès 2030" dans les installations pharmaceutiques de l'EFS et à un "passage à l'échelle industrielle pour une commercialisation à l'horizon 2040", selon le communiqué.

Urgo, qui "fait désormais partie de la dizaine d'entreprises dans le monde" à disposer de sa propre "banque de cellules" pour la peau artificielle, prévoit de se doter des moyens industriels pour produire à grande échelle, "à l'issue de cette première étude clinique à l'horizon 2032".

Des modèles de peaux artificielles sont par ailleurs déjà utilisés dans le monde pour la recherche, comme alternative à certains essais sur animaux, pour tester par exemple des produits cosmétiques.