Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Une oeuvre de Van Gogh volée dans un musée néerlandais Reuters • 30/03/2020 à 16:31









AMSTERDAM (Reuters) - Une oeuvre de Van Gogh a été volée dans la nuit de dimanche à lundi au musée Singer Laren, aux Pays-Bas, fermé en raison de l'épidémie de coronavirus, a annoncé l'établissement situé à une trentaine de kilomètres d'Amsterdam. "Nous sommes en colère, sous le choc et tristes", a déclaré le directeur général du musée, Evert van Os, lors d'une conférence de presse organisée au lendemain du vol du tableau du célèbre peintre néerlandais. Datant de 1884, le tableau, qui représente le jardin du presbytère à Nuenen, une ville des Pays-Bas où Van Gogh a résidé, avait été prêté au musée Singer Laren par le musée Groninger. (Toby Sterling, version française Marine Pennetier, édité par Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.