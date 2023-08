Une nouvelle vidéo problématique de Luis Rubiales circule

Si on avait encore un doute sur l’élégance du président de la fédé espagnole…

Alors qu’il est dans la tourmente depuis hier et son baiser forcé à la joueuse espagnole Jennifer Hermoso après la finale du Mondial remportée par la Roja , le président de la Fédération espagnole de football Luis Rubiales, après avoir d’abord remis de l’huile sur le feu avec des déclarations lunaires, a présenté ses excuses en video : « Il y a un fait que je regrette entre la joueuse et moi. Je tiens à m’excuser pour tout ce que ça a engendré. On a une magnifique relation tous les deux, comme avec les autres joueuses. Je me suis trompé, je dois l’admettre. Je dois m’excuser, apprendre de cela et comprendre que lorsque vous êtes président, vous devez être plus prudent. C’était sans mauvaise intention dans un moment d’euphorie. Ici, on l’a vécu comme quelque chose de naturel mais dehors, une agitation s’est formée. Cela l’a emporté sur la célébration et le mérite qui revient à l’équipe. » …

ARL pour SOFOOT.com