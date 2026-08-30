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Une nouvelle règle en Liga sème la panique lors de Real Sociedad-Espanyol
information fournie par So Foot 30/08/2026 à 09:40
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Une nouvelle règle en Liga sème la panique lors de Real Sociedad-Espanyol

Une nouvelle règle en Liga sème la panique lors de Real Sociedad-Espanyol

Ne reste plus qu’à relire le règlement. Tout s’était bien déroulé jusque-là, alors qu’il ne restait que quelques secondes à jouer et que la Real Sociedad tenait son premier succès de la saison grâce aux réalisations d’Ander Barrenetxea (1-0, 4 e ) et d’Orri Oskarsson (2-1, 61 e ) , le match s’est finalement achevé dans l’incompréhension générale après la mise en place de la nouvelle règle en Liga concernant les blessures des gardiens de but ne nécessitant pas un remplacement.

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LB pour SOFOOT.com

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