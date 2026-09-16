Une nouvelle polémique extra-sportive au Real Madrid ?

Une position qui dérange. Comme le rapporte Mundo Deportivo , une décision de Kylian Mbappé, Ibrahima Konaté et Vinícius a contrarié un mouvement de soutien à la population de Ceuta , au cœur du conflit lié à l’immigration que traverse actuellement la ville autonome. En effet, les trois compères ont délibérément caché le message « Nous sommes tous des Caballas » inscrit sur le t-shirt prévu pour l’échauffement du match entre Elche et le Real Madrid.

Les trois joueurs ont bien enfilé le maillot, mais de façon à ne laisser voir que la moitié du message, avant de l’enlever dès leur entrée sur la pelouse . Leurs coéquipiers du Real Madrid, comme les joueurs d’Elche, l’ont porté sans réserve. Ce décalage place les trois intéressés dans une position délicate, même si les raisons de leur geste restent inconnues.…

SW pour SOFOOT.com