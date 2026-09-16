 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Une nouvelle polémique extra-sportive au Real Madrid ?
information fournie par So Foot 16/09/2026 à 00:29
Ajouter Boursorama à vos sources

Une nouvelle polémique extra-sportive au Real Madrid ?

Une nouvelle polémique extra-sportive au Real Madrid ?

Une position qui dérange. Comme le rapporte Mundo Deportivo , une décision de Kylian Mbappé, Ibrahima Konaté et Vinícius a contrarié un mouvement de soutien à la population de Ceuta , au cœur du conflit lié à l’immigration que traverse actuellement la ville autonome. En effet, les trois compères ont délibérément caché le message « Nous sommes tous des Caballas » inscrit sur le t-shirt prévu pour l’échauffement du match entre Elche et le Real Madrid.

Les trois joueurs ont bien enfilé le maillot, mais de façon à ne laisser voir que la moitié du message, avant de l’enlever dès leur entrée sur la pelouse . Leurs coéquipiers du Real Madrid, comme les joueurs d’Elche, l’ont porté sans réserve. Ce décalage place les trois intéressés dans une position délicate, même si les raisons de leur geste restent inconnues.…

SW pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les supporters de l'OM privés de déplacement à Istanbul
    Les supporters de l'OM privés de déplacement à Istanbul
    information fournie par So Foot 16.09.2026 00:11 

    Le vrai miracle d’Istanbul. Tout Marseille n’attend que cela : retrouver un poil de confiance avant de se taper le PSG dimanche soir. C’est là que la Ligue Europa tend les bras, enfin…presque. Comme le relaie L’Equipe , les supporters de l’OM ne pourront pas voir ... Lire la suite

  • James Rodriguez annonce sa retraite internationale
    James Rodriguez annonce sa retraite internationale
    information fournie par So Foot 15.09.2026 23:49 

    L’Amérique du Sud perd un brin de son football. James Rodríguez a annoncé la fin de sa carrière internationale sur X. Le milieu de terrain au visage d’éternel ado aura porté le maillot des Cafeteros pendant quinze piges : le temps d’accumuler 127 sélections , de ... Lire la suite

  • Le Real bat Elche, Mbappé complète son tableau
    Le Real bat Elche, Mbappé complète son tableau
    information fournie par So Foot 15.09.2026 23:42 

    Elche 2-3 Real Madrid Buts : Osorio (71 e ), Nino (83 e ) pour les Franjiverdes // Dituro (csc, 25 e ), Mbappé (33 e ), Espí (90+1 e ) pour les Merengues Le doute, jusqu’au bout. Fragilisé, Elche a pourtant trouvé le moyen de faire vaciller le Real Madrid. Les ... Lire la suite

  • Arsenal et Liverpool se qualifient sans trop de difficultés
    Arsenal et Liverpool se qualifient sans trop de difficultés
    information fournie par So Foot 15.09.2026 23:10 

    Ipswich Town 2-4 Arsenal FC Buts : Mehmeti (62e), Akpom (90+1 e ) pour les Tractor Boys // Dowman (7 e , 47e), Madueke (16 e ), Merino (58 e ) pour les Gunners Décidément, Ed Sheeran peut tirer la gueule. Arsenal n’a ps laissé grand-chose aux hôtes. En moins de ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank