Une nouvelle députée LREM quitte le parti et dénonce une «vieille politique opaque et calculatrice»

Deux départs coup sur coup. La députée LREM Pascale Fontenel-Personne a annoncé ce vendredi en fin de matinée son départ du parti fondé par Emmanuel Macron, moins de 24 heures après une annonce similaire faite par sa collègue Marion Lenne.Pascale Fontenel-Personne, élue de la Sarthe, indique dans un communiqué diffusé sur Twitter qu'elle ne « peut que constater une résurgence de la vieille politique opaque et calculatrice au niveau local ». « Marcheuse historique, quelle tristesse de constater que la vitalité, la richesse, et la réussite de nos consultations et comités ont cédé la place au vide », tacle-t-elle encore, reprochant au parti sa gestion départementale, qu'elle qualifie de « calamiteuse et dénuée d'ambition ». Pourquoi je quitte #LREM ? Je suis Macroniste mais plus En Marche. pic.twitter.com/8zdINVRQPr-- Pascale FONTENEL-PERSONNE (@f_personne) 29 novembre 2019Marion Lenne avait formulé des critiques semblables ce jeudi, disant avoir « un désaccord sur le fonctionnement car on n'écoute pas assez les territoires ». Ces deux députées ont précisé dans le même temps qu'elles restaient « apparentées au groupe parlementaire ».Le patron des députés LREM avertit sur leur état d'espritReste que ces deux nouveaux départs risquent de fragiliser un peu plus la majorité, car ils viennent s'ajouter à une liste qui s'allonge régulièrement depuis l'élection d'Emmanuel Macron.En deux ans et demi, 10 députés ont quitté le groupe parlementaire, dont Frédérique Dumas et Matthieu Orphelin, et quatre autres sont restés « apparentés ». Ce qui fait passer le nombre de membres et apparentés au groupe LREM à 303, contre 313 au début de la législature. LIRE AUSSI > LREM : la grogne monte chez les MarcheursLes raisons de ces départs étaient parfois différentes, mais souvent liées à la politique du gouvernement. Cette fois, à moins de quatre mois des élections municipales, ce sont la nature ...