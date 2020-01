Une Normande prend chaque jour la même photo... pour inciter à aller travailler à vélo

Il y a maintenant dix-huit mois, Hélène, une habitante de Bonsecours, sur les plateaux est de Rouen, en Seine-Maritime, décide de franchir le pas : elle investit dans un vélo électrique pour aller travailler. Travailleuse indépendante dans le domaine de l'habitat participatif, elle n'a pas vraiment d'horaires réguliers, mais se rend en ville quasiment chaque jour de la semaine.« J'ai réfléchi au parcours le plus sûr et le plus agréable. Et il passait par la côte Sainte-Catherine ». Connu par les Rouennais pour être le panorama le plus spectaculaire sur la ville, le site lui donne une idée : « Je me suis dit qu'à chaque passage quotidien, je prendrais la même photo, avec le même cadrage, histoire de me donner un but sympa sur ma route. »Fini «les bouchons, les galères du stationnement»...Amatrice de réseaux sociaux, elle poste le premier cliché il y a tout juste un an sur Instagram (sur veloramarouen). Et au fil des semaines, les clichés forment une jolie série qui attire l'œil des « vélotafeurs » de l'agglomération et des associations de cyclistes locales.« C'est une manière de montrer que prendre son vélo pour aller travailler ce n'est pas une contrainte, mais un plaisir. Quand des gens me disent que je suis courageuse de le faire, je leur réponds que ce sont eux qui sont courageux de supporter les bouchons, les galères du stationnement... » Voir cette publication sur Instagram #panorama #rouen en passant à #velo #velotaff #bonheur #paysage #normandie #seinemaritime #tourisme #impressionism #nofilter #laseine #instant #pictoftheday #igersfrance #igersrouen #rouenlife #insta_normandy #toprouenphoto #cityview #landscape #vue #16dec19 Une publication partagée par velorama (@veloramarouen) le 16 Déc. 2019 à 11:26 PST Hélène, qui se considère toujours comme une cycliste amateur « en comparaison de ceux qui avalent les kilomètres toute l'année », vient tout juste de boucler ses 3 ...