Une mission scientifique au coeur des plus grands fjords du Groënland, sanctuaire en péril

David Delample, capitaine du voilier Kamak de l'expédition Greelandia, navigue entre les icebergs du Scoresby Fjord, le 15 août 2023 au Groënland ( AFP / Olivier MORIN )

Surplombé par des montagnes enneigées et des terres rougies, le voilier Kamak se fraie un passage entre les icebergs du Scoresby Fjord au Groënland, avec à son bord des scientifiques venus étudier un écosystème en péril.

La station de recherche de Summit Camp a enregistré son mois de juillet le plus chaud au sommet de la calotte glaciaire du Groënland, accentuant le sentiment d'urgence des scientifiques de cette mission en quête de connaissances sur les effet du réchauffement climatique sur ces fjords.

Vue aérienne du voilier Kamak de l'expédition Greelandia entre les icebergs du Scoresby Fjord, le 15 août 2023 au Groënland ( AFP / Olivier MORIN )

"Le risque, c'est la disparition d'un écosystème complet", dit Eric Marechal, l'un de ces scientifiques, directeur de recherche au CNRS et spécialiste des microalgues présentes dans la neige et la glace, présent sur le voilier.

Emprisonné onze mois sur douze par la glace, le Scoresby Fjord, plus grand ensemble de fjords du monde, conserve une large partie de ses mystères.

Eric Marechal, directeur de recherche au CNRS, examine les couches d'algues dans la neige, dans le Scoresby Fjord, le 14 août 2023 au Groënland ( AFP / Olivier MORIN )

Outre le danger d'heurter des icebergs, qui représentent par endroit jusqu'à la moitié de la surface de la vallée glaciaire, la mission scientifique est aussi armée pour faire face à la présence d'ours polaires.

Vincent Hilaire, chef de l'expédition Greelandia, à bord du voilier Kamak, le 15 août 2023 entre les icebergs du Scoresby Fjord, au Groënland ( AFP / Olivier MORIN )

Le jeu en vaut la chandelle, selon eux.

"Le réchauffement climatique entre ici dans une phase intense. Il nous faut documenter cela", souligne le chef de l'expédition, Vincent Hilaire, dirigeant de l'association Greenlandia qui pilote la mission conduite en ce mois d'août.

Un iceberg du Scoresby Fjord, le 16 août 2023 au Groënland ( AFP / Olivier MORIN )

La mission s'est en particulier concentrée sur le prélèvement d'échantillons de neige et de micro-organismes marins.

La chaleur du soleil de ce début août creuse des sentiers de neige fondante sur les bords des icebergs et le grondement des glaciers qui constellent le fjord remplit l'atmosphère.

Un iceberg du Scoresby Fjord, le 16 août 2023 au Groënland ( AFP / Olivier MORIN )

Certains icebergs constituent des monolithes bleu ciselés plus haut que l'Arc de Triomphe de Paris, d'autres des monticules recouverts de couches de neige qui dévalent.

Même la géographie des lieux est incertaine et le danger d'être écrasé entre deux blocs géants de glace est palpable.

Un iceberg du Scoresby Fjord, le 16 août 2023 au Groënland ( AFP / Olivier MORIN )

"On a le facteur météo et en même temps on a des cartes (des glaces) qui ne sont pas fiables, on a un gros décalage sur les cartes, donc là on avance à tâtons avec la ligne de sonde, de profondeur, et après c'est de la découverte et de l'adaptation", dit le capitaine du voilier, David Delample.

Le seul foyer de vie humaine dans un rayon de 500 km est le village d'Ittoqqortoormiit et ses 300 habitants, fragilisés par les effets du réchauffement.

A la mi-septembre, l'accès au fjord se refermera.

Le village d'Ittoqqortoormiit, dans le Scoresby Fjord, le 17 août 2023 au Groënland ( AFP / Olivier MORIN )

"La prochaine génération de scientifiques va observer une fonte massive au Groënland", dit Vincent Hilaire.

"Nous devons leur laisser le plus d'échantillons possible."