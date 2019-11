Une ministre de Hongkong molestée à Londres, la police enquête

La police britannique a ouvert une enquête après l'agression de la ministre de la Justice de Hongkong, à Londres, jeudi soir, lors d'une altercation avec des soutiens au mouvement pro démocratie agitant l'ex-colonie britannique.Teresa Cheng devait donner une conférence au Chartered Institute of Arbitrators (CIAbr), une institution spécialisée dans l'arbitrage de conflits internationaux, quand elle a été prise à partie par des manifestants soutenant le mouvement pro démocratie hongkongais.Des vidéos la montrent au sol, sans qu'on sache exactement si elle a été poussée. Peu après, elle se relève et est escortée par des agents de sécurité. « Mme Cheng a été agressée par la foule alors qu'elle s'apprêtait à entrer dans notre immeuble », a affirmé le CIAbr, qui a alors annulé l'événement, ajoutant que la ministre « souffre depuis d'une blessure au bras ». #Breaking Hong Kong justice secretary #TeresaCheng hurt her arm when she fell while on an official trip in #London on Thursday, in what was the first physical confrontation between a cabinet official and Hong Kong protesters.Video by Chloe Leung pic.twitter.com/HaM7OYxNUH-- CCTV Asia Pacific (@CCTVAsiaPacific) November 15, 2019 Les autorités chinoises ont dénoncé une « agression barbare » et pressé le Royaume-Uni de mieux assurer « la sécurité et la dignité de tous les fonctionnaires chinois ».Ce vendredi, la police métropolitaine de Londres annonce dans un communiqué qu'elle a ouvert une enquête « sur une agression supposée qui a eu lieu hier, aux alentours de 17h05 » (18h05 en France).Elle précise qu'une « femme avait été conduite à l'hôpital pour une blessure au bras », sans toutefois confirmer l'identité de Mme Cheng. Aucune arrestation n'a eu lieu « à ce stade » et l'enquête « poursuit son cours », ajoute la police londonienne.Une élue très impopulaireTeresa Cheng est une des membres les plus impopulaires du ...