Une mesure d'égalité femmes-hommes promise par la FIFA

Plus ou moins 7 milliards d’années de retard. Via un communiqué, le bureau du Conseil de la FIFA a annoncé qu’il mettrait en place, en vue de la Coupe du monde 2027 qui se jouera au Brésil , une aide financière équivalente à celle de leurs homologues masculins pour préparer la compétition

Une enveloppe de 2,5 millions de dollars pour chaque participant

Les 32 équipes participantes à la prochaine Coupe du monde au Brésil se verront donc offrir un beau chèque de 2,5 millions de dollars pour préparer la compétition dans les meilleures conditions possibles. En plus de cette belle enveloppe, la FIFA promet à l’ensemble des sélections qu’elles bénéficieront des mêmes niveaux de service que chez les hommes : avions affrétés, chambres d’hôtel individuelles… Point noir : pour l’heure, aucune annonce n’a été faite concernant la rémunération. Les joueuses devront attendre encore un peu pour connaître les primes potentielles de cette CDM.…

LT pour SOFOOT.com