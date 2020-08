Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Une "même inhumanité" à l'oeuvre au Niger et au Bataclan, dit Castex Reuters • 14/08/2020 à 17:24









UNE "MÊME INHUMANITÉ" À L'OEUVRE AU NIGER ET AU BATACLAN, DIT CASTEX PARIS (Reuters) - Jean Castex, qui rendait hommage vendredi aux six travailleurs humanitaires français assassinés le week-end dernier au Niger, a déclaré qu'ils avaient "très vraisemblablement" été victimes d'une "inhumanité" déjà à l'oeuvre lors des attentats de novembre 2015 à Paris. "C'est très vraisemblablement la même haine, la même lâcheté, la même inhumanité qui était à l'oeuvre au Niger et au Bataclan, même si nous ne sommes pas encore en mesure de mettre un nom sur l'organisation qui est derrière ce crime odieux et qui a tout d'une attaque terroriste", a-t-il dit. Le Premier ministre s'exprimait lors d'une cérémonie au pavillon d'honneur de l'aéroport d'Orly, où les dépouilles des six victimes de l'ONG Acted ont été rapatriées dans la matinée. L'attaque a également été fatale à un membre nigérien de l'ONG et à un guide qui accompagnait le groupe dans la région de Kouré, une ville située à une soixantaine de kilomètres au sud-est de la capitale, Niamey. "Chacun de nos compatriotes a instinctivement compris, soyez en certains, que les victimes de cet attentat étaient venues au Niger pour y faire le bien et qu'elles y ont rencontré le Mal", a dit Jean Castex. "Seul le Mal peut tendre un guet-apens à des innocents", a-t-il ajouté. "Seul le Mal peut haïr la générosité." (Henri-Pierre André, édité par Nicolas Delame)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.