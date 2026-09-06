Une mauvaise nouvelle pour Nice

Les Aiglons perdent un de leur rapace. Sans victoire en trois journées de Ligue 1, l’OGC Nice vit un début de saison cauchemardesque. Samedi soir, le GYM a été tenu en échec par Le Mans dans un match où les supporters retiendront surtout le vibrant hommage aux 86 victimes de l’attentat du 14 juillet 2016. Outre ce « résultat pas satisfaisant », pour reprendre les mots de l’entraîneur Olivier Pantaloni, Nice a perdu Antoine Mendy sur blessure.

Plusieurs mois sur le carreau

Le Sénégalais souffre d’ une rupture d’un ligament croisé du genou gauche , a annoncé l’OGC Nice ce dimanche midi. Entré en jeu à la 74 e minute, le défenseur de 22 ans avait terminé le match contre Le Mans avec une douleur au genou gauche. Dans les heures qui ont suivi, Mendy a passé des examens qui ont confirmé cette grave blessure. …

MBC pour SOFOOT.com