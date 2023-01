Une marche aux flambeaux à Paris contre la réforme des retraites le 26 janvier 2023 ( AFP / Emmanuel DUNAND )

Plusieurs centaines de personnes ont défilé jeudi soir à Paris, lors d'une marche aux flambeaux pour protester contre la réforme des retraites, à quelques jours de son examen en commission à l'Assemblée nationale, selon une journaliste de l'AFP sur place.

Le défilé était organisé à l'appel des organisations syndicales CGT, FO, FSU et Solidaires, avant l'examen en commission lundi et un nouvel appel à une mobilisation nationale mardi.

Flambeaux, fumigènes rouges, chants militants et banderole "Citoyens en colère": la marche s'est déroulée dans une ambiance bon enfant, de la place Gambetta à la place de la République (est de Paris) et a rassemblé près d'un millier de personnes selon les organisateurs. Jean-Luc Mélenchon, de La France insoumise, était présent.

"Je me bats contre la réforme des retraites et contre toutes les attaques sociales qu'il peut y avoir et qui s'accélèrent sous Macron. Je trouve ça bien qu'il y ait une mobilisation locale", a déclaré à l'AFP Alice, une habitante du 20e arrondissement qui n'a pas souhaité donner son nom et qui est venue avec son fils de 9 ans. "Je propose toujours les manifestations à mes enfants, les flambeaux ça a un aspect ludique", ajoute-t-elle.

Marianne Cabaret-Rossi, professeure d'histoire, manifeste "pour une société plus juste, pour les vieux, qui vont partir à la retraite, et pour les jeunes, pour qu'ils aient un système éducatif de qualité".

La commission des Affaires sociales se penche sur cette réforme hautement inflammable à partir de lundi. Les échanges dans l'hémicycle doivent démarrer le 6 février et s'achever le 17 à minuit, pour que le texte passe ensuite au Sénat.

La mesure phare de cette réforme est le report à 64 ans de l'âge légal de départ à la retraite d'ici à 2030 (contre 62 ans actuellement).