"Une maladie en dents de scie": des patients racontent leur Covid-19 à domicile

"Ce sont des vagues": d'abord une grosse fatigue, des courbatures et, souvent, des difficultés à respirer. Puis, plus rien, avant le retour des symptômes. Reclus chez eux, des patients atteints du Covid-19 décrivent à l'AFP une maladie "qui ne ressemble à aucune autre".

Esther Boissière se souvient très bien du jour où le virus a frappé à sa porte. "C'était le 12 mars. On avait acheté des bières avec mon conjoint pour regarder l'allocution d'Emmanuel Macron à la télé", remet cette enseignante de 45 ans.

Une fois l'écran éteint, elle a eu "mal au crâne" et 38,2 de température, alors qu'elle ne fait "jamais de fièvre". Un médecin diagnostique le lendemain une "suspicion" de coronavirus et l'arrête quinze jours. "Mais je me dis que ça peut aussi être une grippe", dit Esther.

L'enseignante va vite déchanter. Les nuits s'enchaînent, elle se réveille souvent "trempée", tousse beaucoup. La situation s'aggrave le 20 mars, "le jour de mon anniversaire". "Pas bien du tout", la quadragénaire ressent une "oppression au niveau de la tête et de la cage thoracique".

Respirer devient "très compliqué", sa tension descend à "10". "J'ai vraiment eu peur de mourir", dit-elle. Les pompiers se déplacent mais son cas n'est pas suffisamment grave pour nécessiter une hospitalisation. Son arrêt est prolongé.

"Le plus dur, c'est de ne jamais savoir quand ça va aller mieux. Ca vient par vagues, c'est un drôle d'effet",

