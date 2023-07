Une maison en bord de mer, contre vents et marées

Les prix dans les stations balnéaires continuent d’augmenter : + 3,4% sur un an. (© DR)

Pour y poser définitivement ses valises ou pour les vacances, s’installer dans une commune du bord de mer demeure un rêve pour beaucoup. Reste à trouver sa maison ou son appartement. En quelques années, le marché a flambé et ce, malgré l'érosion des côtes...

L’érosion galopante qui touche le littoral français inquiète les communes du bord de mer, mais pas les particuliers qui rêvent toujours d'une maison ou d'un appartement dans une station balnéaire.

La liste des communes particulièrement exposées au recul du trait de côte devrait être annoncée prochainement. Un projet de décret soumis à la consultation du public ajoute cent vingt-sept nouvelles communes à la liste de cent-vingt six déjà répertoriées dans le décret n° 2022-750 du 29 avril 2022.

Sa publication devrait intervenir cet été, confirme-t-on au ministère de la transition écologique. Les départements de La Manche, de l’Ille-et-Vilaine, du Finistère et de Charente-Maritime comptent, pour ce nouvel apport, le plus grand nombre de communes supplémentaires.

Un risque qui a pourtant encore peu d’incidence sur la volonté de vivre en bord de mer. Selon la dernière étude de Meilleurs Agents, les prix dans les stations balnéaires continuent d’augmenter : + 3,4% sur un an.

En Corse et sur la Côte d’Azur, les prix progressent encore de plus de 5%

Même si la hausse de prix sur tout le littoral ralentit (+3,4% en moyenne sur un an, + 12,8% sur deux ans), elle ne s’inverse pas. La région la plus chère reste la Provence-Alpes-Côte d’Azur où le prix moyen est de 6.071 euros/m2 (+ 5,21% en un an, + 13,9% en deux ans). À Saint-Jean-Cap-Ferrat, il culmine même à 16.955 euros/m2