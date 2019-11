Une loi veut les augmenter : combien gagnent les «petits» maires ?

Coup de pouce bienvenu ou coup pour rien ? Le projet de loi « engagement et proximité », voté mardi soir à l'Assemblée nationale, prévoit notamment d'augmenter la rémunération des « petits » maires. Il s'agit de ceux qui sont à la tête d'une commune de 1000 habitants maximum. Cela concerne une majorité de mairies en France, soit 25 488 sur un total de 35 357. Dans le détail, le plafond maximum de l'indemnité brute mensuelle va passer à environ 1672 euros. Ou en tout cas « pourrait » passer, car l'Assemblée et le Sénat doivent encore s'accorder sur une version définitive du texte.Un plafond fixé, mais des indemnités très variablesJusque-là, 1672 € est déjà le maximum autorisé pour les maires des communes allant de 1000 à 3500 habitants. Dans les villages de 500 à 1000 habitants, les édiles peuvent se verser jusqu'à 1 206 €, et 661 € maximum dans les communes où vivent moins de 500 habitants. Mais attention, cela ne signifie pas qu'il s'agit de la somme que se versent réellement les maires. Car ce montant peut être plus bas ou plus haut, selon les cas.Déjà, ce plafond n'est qu'un maximum prévu par la loi. Après des élections municipales, le conseil de chaque commune décide des indemnités qui seront versées au premier édile et à ses adjoints. Il peut arriver qu'un maire décide de s'accorder moins que le maximum autorisé. « Ça dépend de la situation financière de sa commune, de sa volonté égalitariste, et s'il a une autre activité à côté », note Luc Rouban, politologue au Cevipof et qui mène actuellement des travaux sur la rémunération des maires.Ceux qui disposent d'une bonne pension de retraite (environ « 40 % » des « petits » maires sont des retraités, selon Luc Rouban), d'un emploi bien payé à temps partiel ou d'une situation familiale avantageuse, peuvent être concernés.Cumul de fonctions et d'indemnitésÀ l'inverse, certains maires gagnent ...