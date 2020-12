Une livre sous pression attend l'issue des négociations sur le Brexit

La livre sterling, très volatile cette semaine, reculait vendredi face aux principales monnaies dont l'euro et le dollar, tandis que l'espoir d'un accord sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne se faisait de plus en plus mince.

Aux alentours de 10H35 GMT (11H35 à Paris), la devise britannique perdait 0,53% face à l'euro, qui s'échangeait pour 91,78 pence, après être tombée à 91,93 pence, un cours plus vu depuis le 23 septembre.

Elle perdait dans le même temps 0,59% face au billet vert, à 1,3216 dollar, peu après avoir touché 1,3185 dollar, un plus bas en près d'un mois.

"Chaque jour qui passe sans développement positif" sur l'accord de relation post-Brexit "augmente le niveau de risque pour les détenteurs de livres sterling" sur le marché, a expliqué Ricardo Evangelista, analyste d'Activtrades.

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a déclaré vendredi aux dirigeants des 27 que les espoirs d'un accord avec Londres sur la future relation commerciale étaient "faibles", ont confié à l'AFP plusieurs participants.

Les propos de la cheffe de l'exécutif européen font écho à ceux de Boris Johnson qui a déclaré jeudi qu'il existait une "forte possibilité" d'échec des négociations.

Les deux parties se sont données jusqu'à dimanche pour trancher sur les termes de leur divorce.

Han Tan, de FXTM, estime de son côté que "la livre sterling n'a pas encore capitulé", ce qui signifie "qu'il y a encore suffisamment d'espoir pour qu'un accord commercial soit conclu avant la date limite du 31 décembre".

L'euro était dans le même temps stable face au billet vert, au lendemain du dernier rendez-vous de l'année des 25 membres du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE).

les gardiens de la zone euro ont décidé sans surprise de muscler le programme de rachats de dette privée et publique (PEPP) lancé en urgence face à la première vague du Covid-19, en mars.

"Le résultat de la réunion de la BCE d'hier correspond aux attentes du marché, de sorte que la réaction des taux de change de l'euro a été relativement modérée", a réagi Thu Lan Nguyen, de Commerzbank.

la monnaie européenne abandonnait vers 10H35 GMT (11H35 à Paris) un maigre 0,06% face au billet vert, à 1,2130 dollar.

