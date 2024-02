Une ligne de transports porte le nom de l’équipe féminine d’Angleterre de football

Londres s’apprête à rugir.

Annoncé ce jeudi par l’organisme responsable des transports en commun de la ville de Londres, nommé Transport for London (Tfl), l’équipe féminine d’Angleterre de football – championne d’Europe en 2022 (victoire 2-1 face à l’Allemagne) – vient de se voir attribuer une ligne du réseau Overground de Londres. Intitulée « Lioness » (la Lionne en VF, du surnom de la sélection féminine) cette ligne de trains de banlieue fait partie d’un élargissement du système de transport londonien. Le Transport for London s’est ainsi félicité de cette prouesse, et « célèbre le succès phénoménal et l’héritage de l’équipe féminine de football d’Angleterre. » …

JBC pour SOFOOT.com