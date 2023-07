Une levée de fonds lancée pour sauver Sochaux

Après l’appel à un ami, l’aide du public.

Le FC Sochaux-Montbéliard est lancé dans un contre-la-montre depuis plusieurs jours et la nécessité de trouver un repreneur pour saisir le CNOSF avant le 28 juillet, afin d’éviter au club le dépôt de bilan et la dégringolade en division inférieure devient urgente. Si Romain Peugeot a présenté hier un projet de rachat et attend une réaction de Frankie Yau, le président du FCSM, les supporters doubistes ne restent pas les bras croisés pour autant et ont décidé de prendre le taureau par les cornes.…

FG pour SOFOOT.com