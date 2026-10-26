Une légende portugaise bientôt sans club
Alerte, un vainqueur de la Ligue des champions est bientôt sans club. Nani va jouer son dernier match avec son club du Aktobe FC, au Kazakhstan.
Première information, Nani joue toujours ! Et oui, à bientôt 40 balais, et après avoir pris sa retraite en 2024, le champion d’Europe portugais avait rechaussé les crampons dans sa ville de naissance, à l’Estrela da Amadora, où il aura joué 25 matchs, pour 3 buts et 4 passe dé. …
LP pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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