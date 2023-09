Une légende du Vélodrome offre ses services à l'OM

Brandão charo.

Une heure et demie seulement après l’annonce du départ de Marcelino, certains sont déjà sur le coup pour reprendre le poste d’entraîneur de l’OM. Et parmi les hommes motivés par le poste, Brandão s’est déjà positionné. Celui qui a joué au club de 2009 à 2012 en jouant 116 matchs et en marquant 31 buts a publié un post sur son compte X avec le message « je suis déjà prêt #CoachBrandão », avant de surenchérir d’un « Je connais très bien la Ligue 1 et j’ai déjà remporté sept titres » . Une manière très claire d’exprimer sa volonté d’entraîner son ancien club onze ans après son départ.…

ARL pour SOFOOT.com