Une légende du football argentin va coacher au Mexique
Après le Brésil et l’Argentine, place au Mexique. Hernán Crespo est officiellement le nouvel entraîneur de l’Atlas FC . La durée du contrat ainsi que les modalités financières autour de son arrivée n’ont pas encore été indiquées. L’Argentin de 51 ans va connaître son septième club, déjà, en tant qu’entraîneur et après un passage mitigé au Brésil. Il aura pour principale mission de relever des Rojinegros sixièmes de Liga MX et à la traîne pour la lutte au titre.
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