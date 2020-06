Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Une Lazio à réaction renverse le Torino Reuters • 01/07/2020 à 02:47









Une Lazio à réaction renverse le Torino par Léo De Garrigues (iDalgo) Menée au score après 5 minutes de jeu, la Lazio Rome s'est imposée dans la douleur sur la pelouse du Torino (1-2). Andrea Belotti a ouvert le score sur un penalty provoqué par une main de Ciro Immobile. Ce même Immobile qui s'y est repris à plusieurs fois avant de trouver la faille et d'égaliser à la 48e minute d'une frappe croisée du gauche. Puis, comme contre la Fiorentina samedi (2-1), les Biancocelesti ont pris l'avantage en fin de match, cette fois grâce à une frappe de Marco Parolo déviée par Bremer. Au classement, la Lazio Rome est revenue provisoirement à 1 point de la Juve avant que la Vieille Dame ne s'impose dans la soirée et reprenne quatre longueurs d'avance. Le Torino est 14e.

