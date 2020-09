Une large majorité de Français convaincus par le plan de relance (sondage)

Près de trois Français sur quatre estiment que le Premier ministre Jean Castex a présenté un "bon plan de relance", même si une large majorité ne croit pas à sa promesse de ne pas augmenter les impôts, selon un sondage Odoxa diffusé vendredi.

Le plan de relance de 100 milliards d'euros sur deux ans, présenté jeudi par le gouvernement, est jugé "bon" par 71% des personnes interrogées. Elle sont 70% à approuver la répartition des montants, selon cette enquête pour Le Figaro et franceinfo.

Si près de deux Français sur trois (64%) pensent que ce plan "va bien protéger les entreprises", ils sont plus nombreux (68%) à ne pas croire à la promesse gouvernementale de ne pas augmenter les impôts pour le financer.

La moitié des personnes interrogées (51%) craint aussi "le poids" de la dette qu'entraînera ce plan pour redresser l'économie mise à l'arrêt au printemps par le confinement pour stopper l'épidémie de coronavirus. Elle est attendue à près de 121% du PIB cette année.

Enquête réalisée en ligne entre le 3 et le 4 septembre auprès de 1.005 personnes de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur de 2,5 points.