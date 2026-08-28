Une juge américaine bloque l'inscription d'Anthropic sur la liste noire du Pentagone

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* Anthropic accuse le chef du Pentagone d’avoir outrepassé ses pouvoirs; le Pentagone affirme que la qualification de « risque pour la sécurité nationale » est légale

* La juge Lin a estimé que cette désignation était “illégale et sans fondement”

(Ajout d’un communiqué de l’entreprise au paragraphe 6) par Jack Queen

Une juge américaine a bloqué jeudi l’inscription d’Anthropic sur la liste noire du Pentagone, dernier rebondissement en date dans la bataille à enjeux élevés qui oppose le créateur de Claude à l’armée au sujet de la sécurité de l’IA sur le champ de bataille.

Dans le recours déposé par Anthropic devant le tribunal fédéral de Californie , la société allègue que le secrétaire à la Défense Pete Hegseth a outrepassé ses pouvoirs en désignant Anthropic comme un risque pour la chaîne d’approvisionnement en matière de sécurité nationale, une qualification que le gouvernement peut attribuer aux entreprises qui exposent les systèmes militaires à une infiltration ou à un sabotage potentiels par des adversaires.

Cette mesure sans précédent prise par Pete Hegseth , qui a empêché Anthropic de remporter certains contrats militaires, faisait suite au refus d’Anthropic d’autoriser l’armée à utiliser ses modèles d’IA “Claude” pour la surveillance américaine ou les armes autonomes. Les dirigeants d’Anthropic ont déclaré que cela pourrait coûter à l’entreprise des milliards de dollars en perte d’activité et en atteinte à sa réputation.

La juge fédérale Rita Lin, nommée par l’ancien président démocrate Joe Biden, a rendu son jugement dans une ordonnance de 59 pages dans laquelle elle a estimé que la décision du Pentagone était “illégale et sans fondement”.

“Le simple prétexte de la sécurité nationale ne constitue pas un chèque en blanc permettant de punir et d’exercer des représailles contre les détracteurs du gouvernement”, a-t-elle écrit.

Anthropic s’est félicitée de cette décision et a déclaré dans un communiqué qu’elle restait “déterminée à collaborer de manière productive avec le gouvernement afin de mettre l’IA au service de notre sécurité nationale, pour que tous les Américains puissent bénéficier de cette technologie”.

Le Pentagone n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Anthropic fait valoir que les modèles d’IA ne sont pas suffisamment fiables pour être utilisés en toute sécurité dans des armes autonomes et qu’elle s’oppose à la surveillance intérieure, qu’elle considère comme une violation des droits, mais le Pentagone estime que les entreprises privées ne devraient pas pouvoir entraver l’action militaire.

La désignation prononcée par le Pentagone constituait la première fois qu’une entreprise américaine était publiquement désignée comme présentant un risque pour la chaîne d’approvisionnement en vertu d’une loi obscure sur les marchés publics visant à protéger les systèmes militaires contre le sabotage étranger.

Dans sa plainte déposée le 9 mars, Anthropic a allégué que le gouvernement avait violé son droit à la liberté d’expression garanti par le premier amendement de la Constitution en exerçant des représailles à l’encontre de ses opinions sur la sécurité de l’IA. L’entreprise a déclaré qu’elle n’avait pas eu la possibilité de contester cette désignation, ce qui constitue une violation de son droit à une procédure régulière garanti par le cinquième amendement.

La plainte indique que cette décision était illégale, non étayée par des faits et en contradiction avec les éloges que l’armée avait adressés à Claude par le passé.

Le ministère de la Justice a rétorqué que le refus d’Anthropic de lever les restrictions pourrait semer le doute au Pentagone quant à la manière d’utiliser Claude et risquerait de paralyser les systèmes militaires en cours d’opérations, selon un document déposé auprès du tribunal.

Le gouvernement a déclaré que cette désignation découlait du refus d’Anthropic d’accepter les clauses contractuelles, et non de son point de vue sur la sécurité de l’IA.

Anthropic fait l’objet d’une deuxième action en justice en instance à Washington, D.C., concernant une autre désignation de risque liée à la chaîne d’approvisionnement émise par le Pentagone, qui pourrait entraîner son exclusion des marchés publics civils.