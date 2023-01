Une journée dans le cirque de la Kings League, le tournoi de Piqué pour rendre le foot magique

Accompagné d'une troupe de streamers hispanophones, Gerard Piqué a imaginé une nouvelle compétition censée révolutionner le football. La Kings League jongle avec les règles du sport roi pour séduire un public plus jeune. Reportage.

Au sud de Barcelone, entre les collines de Montjuic et l'aéroport, un joker en crampons pénètre dans un entrepôt du port industriel. Une musique de cirque l'accompagne. Quelques couloirs plus loin, sa silhouette argentée rejoint une pelouse balayée par les projecteurs et les caméras. Flanqué de deux acrobates, l'homme s'arrête dans une flaque de lumière qui baigne le rond central. Il retire alors son masque, et la centaine de spectateurs de la Cupra Arena découvre le visage de Sergio Agüero.

El Joker es... ¡ @aguerosergiokun ! Y ahora, ¡VAMO À JUGÁ! #KingsLeagueJ3 #InfoJobs pic.twitter.com/eh6k0JrV9W

"Nous avons le joueur avec les pires statistiques de la draft, et il a mis un triplé lors de la première journée." Victor Alfaya Garcia, joueur du Saiyans FC

"Révolutionner le sport traditionnel"

— Kings League InfoJobs (@KingsLeague) January 15, 2023C'était la grande surprise de la troisième journée de la Kings League, le tournoi de football à sept imaginé par Gerard Piqué avec la complicité du streamer espagnol Ibai Llanos. Après avoir fêté la victoire de l'Argentine sans filtre , lea lâché les cigares pour rechausser les moulés, dimanche 15 janvier. Entre Twitch, YouTube et TikTok, son retour sur le terrain a été vu par 1,37 million de spectateurs, ravis de cette réponse au président de la Liga, Javier Tebas, qui avait osé comparer la compétition à. Dont acte, l'ancien avant-centre de Manchester City a revêtu le costume.