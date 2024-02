Une journaliste porte plainte contre la mascotte de l’Internacional pour harcèlement sexuel

Lors du derby de Porto Alegre de ce dimanche, où l’Internacional s’est imposé 3-2 face au Grêmio, un malheureux incident se serait déroulé lors de la célébration du but de la victoire de l’équipe locale.

Placée derrière le but, la journaliste Gisele Kümpel dit avoir été embrassée de force par Saci, la mascotte de l’Inter. « J’étais la seule femme de ce côté du terrain , a expliqué la jeune femme au média brésilien Ge Globo . Il s’est arrêté à côté de moi et m’a serrée dans ses bras. Même avec le masque, il poussait ma tête et essayait de m’embrasser. Je pouvais entendre le bruit du baiser et je sentais sa sueur. » La journaliste de Canal Monumental a immédiatement porté plainte après la rencontre pour harcèlement sexuel. La police a déjà ouvert une enquête sur l’affaire, demandant au club les images des caméras de surveillance pour pouvoir vérifier les faits.…

FL pour SOFOOT.com