Une jeune gymnaste américaine décède après une chute à l'entraînement

Elle n'a pas survécu à ses blessures. Ce dimanche, Melanie Coleman, une jeune gymnaste de New Haven, dans le Connecticut (Etats-Unis), est décédée des suites de sa très grave chute à l'entraînement deux jours plus tôt. C'est la Southern Connecticut State University qui annoncé la terrible nouvelle sur les réseaux sociaux ce mardi. Voir cette publication sur Instagram Southern Connecticut State University Athletics is saddened to learn of the passing of gymnastics student-athlete Melanie Coleman, 20, of Milford, Conn. Coleman passed on Sunday, Nov. 10, 2019 after sustaining an injury during training on Friday, Nov. 8. o Melanie's family has set up a GoFundMe.com page, as well as a page that coordinates meal donations to the family at MealTrain.com. o Please consider donating to help support the Coleman family during this difficult time. Find the link in our bio. o #AlwaysAnOwl #AlwaysFamily #MC null Une publication partagée par SCSU Athletics (@scsu_owls) le 11 Nov. 2019 à 10:46 PST D'après CBS Sports, Melanie Coleman a lourdement chuté lors d'un entraînement aux barres asymétriques vendredi. Rapidement transportée à l'hôpital, la jeune femme souffrait d'une grave blessure à la moelle épinière. Elle s'est éteinte dimanche, des suites de cette terrible chute.La gym, un sport où l'on se blesse souventDans une interview accordée à WFSB TV, Joe Bertolino, le président de l'université de l'athlète, a déclaré que « ses entraîneurs et professeurs décrivent Melanie comme une jeune femme spéciale qui a excellé à la fois en classe et au gymnase » Il a ensuite présenté aux proches de celle qui poursuivait par ailleurs des études pour devenir infirmière « nos plus sincères condoléances ».Sport phare aux Etats-Unis, notamment incarné par la championne aux quatre titres olympiques et aux 19 Championnats du monde Simone Biles, la gymnastique américaine a rarement connu ce type de ...