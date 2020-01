Une intelligence artificielle va terminer la 10e symphonie de Beethoven

Avoir recours à l'intelligence artificielle pour donner vie à la 10e symphonie inachevée de Beethoven ? C'est le projet ambitieux et insolite de la société allemande Deutsche Telekom, comme le rapporte Le Parisien. À l'occasion du 250e anniversaire de la naissance du mythique compositeur, l'entreprise tente de reconstituer sa dernière symphonie, qu'il avait commencé à préparer en griffonnant quelques esquisses çà et là, avant de mourir en 1827.Depuis novembre dernier, une équipe composée de musicologues, compositeurs et informaticiens travaille ainsi d'arrache-pied pour mettre au point une intelligence artificielle qui puisse reproduire le style de Beethoven. Les puristes diront certainement que cette idée est inconcevable. Pourtant, si l'intelligence artificielle engloutit suffisamment de données, elle a « la capacité d'établir des corrélations entre les différentes notes des partitions » et « peut définir mathématiquement ce qui constitue le style d'un artiste », affirme au Parisien Ahmed Elgammal, un professeur au département des sciences informatiques de l'université américaine Rutgers, qui travaille sur le projet.Lire aussi Schubert, Haydn, Bach? Viens voir les (mathé)musiciens? ! 150 morceaux assimilésPour remplir sa mission, l'intelligence artificielle a ainsi assimilé, en langage informatique, 150 morceaux composés par Beethoven. Par la suite, l'équipe de Deutsche Telekom lui a donné les ébauches laissées par le...