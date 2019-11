Une information judiciaire ouverte après la mort d'une femme mordue par des chiens

Une information judiciaire a été ouverte à la suite de la mort d'une jeune femme de 29 ans, enceinte de six mois, attaquée par des chiens samedi dans l'Aisne. Le parquet de Soissons en a fait l'annonce mercredi, précisant par ailleurs que des prélèvements génétiques avaient été effectués sur quelque "67 chiens", dans le but d'"identifier" les animaux qui seraient responsables de l'attaques. Ces prélèvements devront être analysés pendant "plusieurs jours".Le corps de cette femme de 29 ans, victime d'une "hémorragie consécutive à plusieurs morsures aux membres supérieurs et inférieurs ainsi qu'à la tête", avait été retrouvé samedi près d'un sentier en forêt de Retz (Somme) où elle était elle-même allée promener son chien, et où se tenait au même moment une chasse à courre. Avant l'attaque, elle avait appelé son compagnon qui s'était rendu sur place et avait retrouvé le corps."Les investigations techniques de prélèvements génétiques (...) se sont achevées" et ont finalement été effectuées sur "67 chiens: les 5 chiens du couple et 62 chiens de l'association 'le rallye de la passion'", organisatrice de la chasse, a indiqué mercredi dans un communiqué le procureur de la République de Soissons Frédéric Trinh. "L'ampleur du nombre d'analyses (...) va différer de plusieurs jours la date de retour des résultats", a-t-il précisé.La victime avait signalé "la présence de chiens menaçants"Une information judiciaire contre X...