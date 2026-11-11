Une importante série de perquisitions menée contre des supporters du Hansa Rostock

Faut des nerfs d’acier. Ce mardi matin, une importante escouade de 120 policiers a mené une série de perquisitions chez 16 supporters du Hansa Rostock, pensionnaire de D3 allemande. Selon le quotidien régional Ostsee Zeitung , cette opération d’envergure fait écho au match amical disputé par le club de l’est de l’Allemagne cet été à Watford, lors duquel 6500 supporters avaient fait le déplacement pour encourager leur équipe. Une partie d’entre eux auraient, en marge de la rencontre, pris contact avec des hooligans des Glasgow Rangers pour organiser un fight en bonne et due forme à l’abri des regards.

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JD pour SOFOOT.com