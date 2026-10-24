Une humiliation de plus pour Manchester United

Quand y en n’a plus, y en a encore. Non content d’avoir dérouillé Manchester United ce mercredi dans le cadre de la troisième journée de la Ligue des champions (victoire 4-1), l’entraîneur de Côme Cesc Fabregas en a rajouté une couche qui risque de faire bien du mal à l’ego des Red Devils .

Après la rencontre, l’entraîneur espagnol du surprenant neuvième du classement de la C1 a joué la carte de la fausse modestie en revenant sur le but de Joshua Zirkzee concédé par ses joueurs dans le temps additionnel, seule tache d’huile au tableau : « J’ai dit aux joueurs d’arrêter de courir et de rester au milieu du terrain , et c’est quelque chose que je regrette, car je suis le premier à toujours les pousser à se battre jusqu’au bout », révèle-t-il, dans des propos rapportés par le Mirror. …

JD pour SOFOOT.com