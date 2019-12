Une histoire d'amitié entre l'Algérie et Cuba timbrée

Med Achour Ali Ahmed est le chroniqueur régulier d'« El Watan ». Il nous fait parvenir régulièrement le fruit de ses collaborations...

"Je vous envoie la dernière chronique philatélique de 2017 publiée par El Watan et consacrée au timbre algérien en hommage à Fidel Castro", écrit Mohamed Achour Ali Ahmed. Nous la publions bien volontiers avec son autorisation.

"Bien que l'Algérie et Cuba soient séparés par des milliers de kilomètres, l'histoire retiendra une longue et solide amitié forgée tout au long de leurs luttes communes pour la liberté et la dignité. Cuba qui vient de célébrer le premier anniversaire de la disparition de Fidel Castro, père de sa Révolution, était en première ligne des pays ayant soutenu la lutte armée du peuple algérien et son effort pour la reconstruction du pays dès les premières heures de son indépendance.

Prenant part à cette célébration, la Poste algérienne a procédé le 25 novembre 2017, en hommage à la grande figure historique qu'il était, à l'émission d'un timbre-poste d'une valeur faciale de 25 DA (tarif intérieur) illustré d'un portrait du "Lider Maximo" sur fond du drapeau cubain dessiné par Ali Mechta d'après une photo de Ismael Francisco, grand reporter photographe cubain officiant à Cubadebate.

Réveil tardif de notre administration postale vis-à-vis de Cuba ? Assurément, puisque cette émission sûrement décidée en haut lieu, représente la première évocation par la philatélie algérienne d'une personnalité cubaine ainsi que la première apparition du drapeau cubain sur une figurine postale algérienne.

Pourtant, les occasions n'ont pas manqué de célébrer philatéliquement cette vieille amitié entre les deux pays : la coopération bilatérale, le 50e anniversaire de la Révolution cubaine en 2009 ou le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques algéro-cubaines en 2012.

