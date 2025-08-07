Une haute responsable de l'UE estime que la situation à Gaza "ressemble beaucoup" à un génocide

La vice-présidente exécutive de la Commission européenne, Teresa Ribera, a déclaré jeudi que la situation observée à Gaza s'apparentait "beaucoup" à un génocide.

La Commission européenne a déjà accusé Israël de violation des droits humains dans l'enclave palestinienne mais la numéro deux de l'exécutif européen est la première dirigeante de ce rang à employer le terme de génocide pour décrire la situation à Gaza.

"Si ce n'est pas un génocide, ça ressemble beaucoup à la définition utilisée pour exprimer cette signification", a déclaré Teresa Ribera dans une interview publiée jeudi par Politico.

"Ce que nous observons, c'est une population qui est ciblée, tuée et condamnée à mourir de faim", a-t-elle ajouté.

Vice-présidente chargée de la Transition propre, juste et compétitive et commissaire à la Concurrence, Teresa Ribera n'est toutefois pas compétente en matière de politique internationale des Vingt-Sept.

Israël rejette les accusations de génocide à son encontre. La mission israélienne à l'Union européenne (UE) n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire.

Bruxelles a proposé la semaine dernière de suspendre partiellement l'accès d'Israël au programme européen de financement de la recherche et de l'innovation (Horizon) à la demande de plusieurs membres de l'UE en raison de la crise humanitaire dans la bande de Gaza.

Après plus de deux ans de conflits, la famine règne et s'étend dans la bande de Gaza, selon plusieurs agences humanitaires internationales, conséquence du blocus imposé par Israël pour faire pression sur le Hamas afin qu'ils libèrent les derniers otages qu'ils ont enlevés en attaquant l'Etat hébreu en octobre 2023.

Face au tollé international, Israël a approuvé au début du mois des largages aériens et la mise en place d'itinéraires sécurisés pour les convois d'aide.

Les agences des Nations unies estiment cependant que les largages aériens sont insuffisants et qu'Israël doit laisser entrer beaucoup plus d'aide par voie terrestre et ouvrir l'accès au territoire pour éviter la famine parmi les 2,2 millions d'habitants de l'enclave, dont la plupart ont été déplacés au milieu de vastes étendues de ruines.

(Rédigé par Lili Bayer; version française Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)