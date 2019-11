Une grosse anthologie sur la mode, des clichés intimes, des saveurs de Turquie... Les 7 idées de la semaine

Un livre, une expo photo ou des vins ? Suivez les recommandations de « M Le magazine du Monde », qui goûte à tous les domaines afin de vous proposer une activité par jour.

La « Bible » de la mode

À peine publiée, cette longue et exaltante plongée dans l'histoire du vêtement est déjà surnommée la « Bible de la mode ». Cet ouvrage collectif, sous la direction d'Olivier Saillard, ancien directeur du Musée Galliera aujourd'hui directeur artistique de J. M. Weston, alliant rigueur et exhaustivité, fait preuve d'une grande originalité dans le choix de ses sujets. Au détour des 1 280 pages, sans illustration, on découvre une radioscopie de la figure du grand couturier. Tout est passé au crible : ses mains, sa mère, son sens de la fête - et en particulier celui de Paul Poiret ; on y apprend qu'un soir de 1912, ses 300 invités boiront pas moins de 900 litres de champagne -, ses superstitions, ses chiens, son chat, etc., un lexique poétique des tissus, un texte consacré à l'ourlet (« l'un des champs de bataille de l'émancipation féminine au xxe siècle »), un autre aux liens avec la BD... Les 300 dernières pages sont consacrées à une anthologie de la mode : extraits de romans, d'essais, de traités, de poèmes, de Montaigne à Mallarmé en passant par Marcel Proust, Colette et Oscar Wilde, montrant le rôle actif de la mode dans la littérature. Non pas une, donc, mais de multiples histoires de mode.

« Le Bouquin de la mode », sous la direction d'Olivier Saillard, Robert Laffont, « Bouquins », 32 €.

Le photographe Hans Georg Berger dans l'intimité d'Hervé Guibert

Hervé Guibert n'a que très peu écrit sur la mode, mais ses textes sur le sujet (publiés notamment dans Le Monde) sont chéris des connaisseurs. Sur la couverture, on distingue les contours d'une silhouette derrière la paroi vitrée d'une douche, comme une invitation à pénétrer un territoire intime. Celui de l'amitié partagée entre l'écrivain français et le photographe allemand Hans Georg Berger. Baptisé Un amour photographique, ce livre rassemble 145 tirages inédits en noir et blanc, où le premier se laisse saisir par le second, depuis leur rencontre en 1978 jusqu'à la mort de Guibert en 1991. Les images témoignent d'un temps heureux, mais aussi, plus tard, du déclin, de la maladie qui gagne. On mesure ici à quel point l'écrivain, qui a tant joué avec le récit de lui-même et s'est quelquefois impudiquement mis en scène dans ses propres photos, avait autorisé un autre à le suivre et le regarder. Une façon de découvrir un contrechamp, où, souvent, Guibert fixe l'objectif bien droit et aime s'étendre sur des lits. Entre l'érotique et le morbide.

