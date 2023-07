Une grosse affiche en finale de la CAN U23

L’exemple des grands.

À l’instar des A, ce sont les favoris qui s’affronteront en finale de la Coupe d’Afrique des nations des moins de 23 ans, disputé au Maroc : le pays hôte et l’Égypte se retrouveront sur la dernière marche de la compétition, samedi (22 heures), et sont également qualifiés pour les JO de Paris. Le troisième ticket pour les Jeux se jouera lors de la petite finale entre le Mali et la Guinée, vendredi (19 heures), et le perdant devra disputer un barrage contre un pays asiatique pour espérer s’envoler pour la France l’été prochain.…

AC pour SOFOOT.com