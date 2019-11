Une grève générale et reconductible, "l'arme fatale des salariés" pour Éric Coquerel (LFI)

Le député de la France insoumise a souhaité lundi matin sur franceinfo que la grève du 5 décembre contre la réforme des retraites soit générale et durable.

Le député LFI de Seine-Saint-Denis Éric Coquerel, le 8 octobre 2019 à l'Assemblée nationale. ( AFP / PHILIPPE LOPEZ )

"L'esprit 'gilets jaunes' c'est un refus des inégalités, le refus d'un monde qui supprime les services publics, produit 400 000 pauvres de plus que l'an dernier et 400 millions d'euros en plus partagés pour les 60.000 français les plus riches". Pour Éric Coquerel, invité lundi 18 novembre sur franceinfo , un an après le début du mouvement, l'esprit "gilets jaunes" perdurent.

La grève du 5 décembre , initialement lancée dans les transports contre la réforme des retraites, pourrait être également l'un des prochains rendez-vous des "gilets jaunes" . Pour Éric Coquerel, cette grève s'annonce comme un levier pour relancer le mouvement des "gilets jaunes". "Si, à partir du 5 décembre, on a beaucoup de monde dans la rue, on a beaucoup de monde en grève, c'est ce qui pourra faire en sorte que la dynamique reparte, jusqu'à ce que le gouvernement cède sur ses mesures" , a-t-il déclaré sur franceinfo.

Pour une convergence

Le député de Seine-Saint-Denis espère que les "giletsjaunes" s'exprimeront par "la grève et par la masse" et souhaite un mouvement générale et durable. "C'est ce que j'appelerai l'arme fatale des salariés qui permet de manière pacifique de faire reculer un projet de loi. Comme je crois que c'est le plus efficace, c'est ce que je souhaite".

Le chef de file de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon espère lui aussi une "convergence" entre les mécontentements. "La grève a lieu le 5. C'est un jeudi. Et le samedi, il y aura à nouveau une grande marche des 'gilets jaunes'. Par conséquent, j'espère que le samedi, ceux qui auront été dans la lutte le 5 viendront aussi le samedi, dans la rue", a lancé dimanche sur France 3 le député de Marseille.